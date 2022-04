Des hôpitaux du Brabant flamand reportent à nouveau des opérations à cause du Covid et de la grippe

Plusieurs hôpitaux du Brabant flamand sont une nouvelle fois contraints de reporter certaines opérations en raison d'une combinaison de grippe et de coronavirus. Les établissements concernés sont l'UZ Leuven, l'hôpital régional de Tirlemont et l'hôpital de Diest. La combinaison des deux virus fait en effet augmenter la pression sur les hôpitaux qui accueillent à nouveau davantage de patients, alors que le personnel soignant est aussi plus souvent malade.