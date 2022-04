Guerre en Ukraine : 4 entreprises alimentaires sur 10 pourraient suspendre ou réduire leur production

Désormais, une série de produits (farine, huile de tournesol, huile de lin, miel, ovoproduits et même les emballages, pour des raisons également liées à la météo et au Covid) sont menacés de pénurie et les coûts de l'énergie grimpent en flèche, entraînant une explosion des coûts de production.

"La moitié des entreprises alimentaires belges sont confrontées à une rupture d'approvisionnement et 70 % d'entre elles ont déjà dû adapter la composition des produits ou devront le faire prochainement", illustre la Fevia.