La Flandre déploie des moyens supplémentaires pour aider les réfugiés ukrainiens à trouver un emploi

"Depuis le 1er avril, le VDAB propose un service spécial aux personnes originaires d'Ukraine", explique Hilde Crevits. "Il existe désormais une page web spéciale où tous les employeurs à la recherche de personnel peuvent s'inscrire. Plus de 2.500 d’entre eux se sont déjà inscrits", souligne-t-elle.

"Sur cette page web, vous trouverez également des explications en ukrainien pour aider les personnes qui souhaitent travailler à s'orienter sur le marché du travail en Flandre", poursuit la ministre. "Nous constatons qu'après quelques jours seulement, plus de 150 personnes se sont déjà inscrites pour travailler chez nous."

"En aidant les réfugiés ukrainiens qui ont la volonté et la capacité à trouver un emploi, nous veillons à ce qu'ils puissent être plus rapidement indépendants financièrement. Cela leur permet aussi d'établir un réseau et des contacts sociaux afin qu'ils se sentent plus à l'aise ici", précise la ministre.