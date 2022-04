La VUB crée la toute première chaire japonaise d’Europe, "pour une meilleure compréhension du pays"

La nouvelle chaire devrait permettre d'acquérir une meilleure compréhension de la politique japonaise et de sa politique étrangère. Le pays asiatique constitue en outre un partenaire intéressant dans le domaine des technologies.

"La chaire Japon représente un nouveau chapitre important de notre engagement dans la région, et nous sommes enthousiastes à l'idée de fournir une analyse de haute qualité sur la politique japonaise et la politique étrangère", a déclaré Karel De Gucht, président de la Brussels School of Governance.

Grâce à la dotation du gouvernement japonais, la VUB est la première université d'Europe à créer une telle chaire. Cette nouvelle coopération découle de travaux déjà réalisés dans le cadre du "Japan Program" de la CSDS, mis sur pied en octobre 2020.

"Nous apprécions le haut niveau de responsabilité et des compétences de gestion de l'équipe et nous nous réjouissons d'une coopération future stable et à long terme grâce à l'établissement de la chaire Japon à la CSDS", a indiqué Makita Shimokawa, ambassadeur du Japon en Belgique.