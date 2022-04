Payer pour entrer en cellule et s’en échapper : un escape game original proposé par la police de Hasselt

Les candidats ont la possibilité de faire une offre jusqu'au lundi 11 avril, via l’adresse pz.lrh.communicatie@police.belgium.eu.

Les cinq plus offrants pourront participer à l’escape game, avec un maximum de quatre personnes par équipe. Chaque partie durera de 30 à 45 minutes et pourra accueillir des personnes âgées de 6 ans et plus.