Economiser l'énergie, "et aider ainsi l'Ukraine" : voici les conseils prodigués par le gouvernement fédéral

La première, baptisée "Early warning", consiste en une pré-alerte et essentiellement en une surveillance de la situation. La phase d'"alerte" prévoit d'utiliser des réserves opérationnelles de gaz; l'achat de gaz par le gestionnaire de réseau Fluxys et de recourir davantage aux terminaux de LNG et aux installations de stockage. La phase d'"urgence" prévoit d'appeler les utilisateurs de gaz à réduire leur consommation. Il est aussi question de déconnecter les clients en fonction de critères établis.

La ministre de l'Energie a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de problème d'approvisionnement en Belgique. "Personne ne peut prédire comment le conflit évoluera, mais nous pouvons nous préparer maintenant. Parce qu'en économisant l'énergie ensemble, nous aidons l'Ukraine et nous pouvons rapidement réduire notre dépendance à l'énergie de la Russie", conclut-elle.