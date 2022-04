La Flandre pleure l’actrice iconique Reinhilde Decleir, décédée à l'âge de 73 ans

Après "Van vlees en bloed" en 2009, elle a joué dans de nombreuses séries populaires comme "De Ronde", "Loslopend wild", "Cordon", "Chaussée d'Amour" ou encore "Beau Séjour".

Mais derrière cette célébrité télévisuelle se cache aussi une carrière théâtrale richement remplie, qui a débuté avec l'Internationale Nieuwe Scène, une troupe flamande de théâtre, connue pour son regard critique sur la société, et active entre 1973 et 1997.

Par la suite, elle a travaillé en tant que dramaturge avec Arca, le Fakkeltheater, le Groot Limburgs toneel Maastricht, le Toneelgroep AMAI, la Blauwe Maandag Compagnie, Het Toneelhuis et le Theater Antigone. Decleir a mis en scène des pièces pour des groupes professionnels et des compagnies amateurs, et a enseigné au Studio Herman Teirlinck, jusqu'à sa fermeture.