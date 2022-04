Le conflit en Ukraine et les sanctions contre la Russie, un "cocktail détonnant" pour les entreprises belges

"Les problèmes d'approvisionnements étaient apparus pendant la crise du Covid-19, lorsque certains biens étaient difficiles à obtenir", explique Geoffrey Minne, économiste à la Banque nationale. "Ces problèmes tendaient à s'estomper depuis octobre 2021, mais on voit depuis début mars que cette amélioration s'est interrompue."

Dans le secteur manufacturier, 46% des entreprises belges rapportaient des problèmes d'approvisionnement en février dernier, soit avant la guerre. Elles sont aujourd'hui 66% à faire face à ces soucis. "Attention à la causalité, car une partie du problème est liée au contexte globalisé qui est plus compliqué", signale Geoffrey Minne.

Du côté du prix des inputs, seuls 5% des entreprises affirment ne pas subir de hausse. Les secteurs les plus atteints dépendent dans une large mesure soit des produits énergétiques (l'agriculture, les transports et la logistique), soit des produits alimentaires (l'horeca, la vente au détail alimentaire ou l'industrie alimentaire). "Un tiers des entreprises disent avoir des coûts énergétiques qui représentent plus de 10% de leurs inputs", a noté l'économiste. "Ce sont elles les plus touchées."