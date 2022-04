Prostitution de mineures à Bruxelles : une fille de 16 ans contrainte de satisfaire 20 à 30 clients par jour

Les prévenus, trois hommes âgés d'une vingtaine d'années et une femme âgée de 18 ans, sont soupçonnés d'avoir forcé, en usant de menaces et de violence, plusieurs jeunes femmes à se prostituer dans un appartement qu'ils louaient à Saint-Gilles. Ils plaçaient des annonces sur des sites Web de prostitution et donnaient ensuite rendez-vous aux clients qui se manifestaient via ces sites à l'adresse de l'appartement à Saint-Gilles.

L'une des victimes, âgée de 16 ans, a raconté qu'elle était forcée de satisfaire 20 à 30 clients par jour. C'est son témoignage qui a permis à l'enquête de démarrer, en 2018. La jeune fille a décidé d'informer ses parents de sa situation et ceux-ci se sont ensuite rendus dans un commissariat pour déposer plainte.

Sur base des éléments de lieu et d'identité des auteurs que la victime a pu fournir, les enquêteurs ont rapidement pu interpeller les prévenus. Les policiers ont pu entrer en contact avec huit victimes, quatre majeures et quatre mineures, mais il est possible qu'il en existe d'autres non identifiées. Pour la plupart, il s'agit de jeunes femmes vivant dans un milieu précarisé. Certaines, mineures, étaient en fugue lorsqu'elles ont été approchées par les prévenus.