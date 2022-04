Une nouvelle enquête confirme un danger pour la santé des habitants autour de l'entreprise 3M

L'OVAM attend maintenant de 3M un projet d'assainissement du sol pour le 1er juillet concernant les environs immédiats de l'usine: la zone entre l'autoroute E34 au nord, la N70 au sud, le Vlietbosbeek à l'est et la Neerstraat et Richard Orlentstraat à l'ouest. Concernant la zone plus large contaminée, 3M doit avoir développé un plan pour le 1er décembre.

En attendant, 3M doit aussi effectuer un suivi de l'étude actuelle des sols, dans le but de cartographier encore plus précisément les contours de la contamination et de détecter d'éventuelles autres sources de pollution.