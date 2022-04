En Flandre orientale, un travailleur sur sept n’est pas Belge : "Cela reflète la diversité dans notre société"

Cette province a pendant longtemps accusé un retard, par rapport à d’autres provinces flamandes, en matière de diversité sur le marché de l’emploi. Mais la situation a changé : alors qu’en 2016 il n’y avait encore que 9,7% de travailleurs étrangers en Flandre orientale, ils sont maintenant 12%.

"Cette évolution s’explique par la pénurie de main d’œuvre qualifiée sur le marché du travail d’une part et par la diversité dans notre société d’autre part", indique Lieve De Cock de la société Acerta. "C’est une évolution logique et positive que la Flandre orientale rattrape maintenant son retard dans ce domaine".

Ce sont avant tout des travailleurs de nationalité bulgare et turque qui sont davantage employés dans la province, et avant tout dans les secteurs des transports et de la logistique. Mais les secteurs de la construction, l’industrie métallurgique, l’alimentation et l’Horeca emploient également davantage de personnes d’origine étrangère.