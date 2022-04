Encore 150 amendes par mois pour des passagers de la Stib sans masque à Bruxelles

Bien qu’il ne soit plus obligatoire de porter un masque buccal sur les quais des bus, trams et métro à Bruxelles et dans les stations de métro, cette protection est néanmoins encore exigée à bord des transports en commun, où la promiscuité est plus grande et donc aussi le risque de contagion. "Au cours des mois écoulés, nous avons remis en moyenne 150 amendes par mois à des usagers qui ne portaient pas de masque", indique la porte-parole de la Stib, An Van hamme.

La société constate néanmoins que la grande majorité des passagers respectent la mesure sanitaire. "De temps en temps il y a des gens qui oublient de porter un masque parce qu’il n’est plus obligatoire ailleurs et ils n’en ont plus en poche. Mais heureusement, la majorité des gens le mettent encore".

D’après la Stib, le nombre d’amendes octroyées a augmenté entre la fin de 2021 et le début de 2022. "En décembre et janvier, il y a eu respectivement plus de 150 amendes et en février 139 amendes. C’est le double du nombre d’amendes établies mensuellement au cours de la première moitié de 2021", précise An Van hamme.

La société régionale de transports en commun souligne qu’elle poursuivra les contrôles tant que le port du masque restera obligatoire dans les bus, trams, métros et trains. "Nous suivons les directives des autorités", précise la Stib. "Nous ne contrôlons pas spécifiquement le port du masque, mais lors de contrôles plus généraux de nos services des amendes peuvent être imposées pour cette infraction-là. Les usagers qui ne portent pas de masque risquent une amende de 250 euros".