Observez en direct les nids de faucons pèlerins à Bruxelles : "Les premiers œufs devraient éclore demain"

Trois couples de faucons pèlerins se sont installés, respectivement, dans la tour nord de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, à l'église Saint-Job d'Uccle et au sommet de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre. De retour après une année sans nidification en 2019, le premier couple dorlote cette fois, pendant 32 jours et sans interruption, deux œufs qui devraient éclore dans une semaine.

À Uccle, le duo de rapaces prend soin de quatre œufs depuis le 9 mars. Ensemble, ces parents ont déjà élevé 27 fauconneaux dans le clocher de l'église Saint-Job depuis 2015. Les petits derniers devraient pointer le bout de leur bec ce samedi 9 avril. Les pèlerins de Woluwe couvent eux aussi quatre œufs, dont l'éclosion est prévue aux environs du 27 avril. Une couvaison tardive, note le Musée des Sciences naturelles. "Pourquoi? Mystère!"

Au pied des sites d'Uccle et de Woluwe, armé de sa longue-vue, l'ornithologue Didier Vangeluwe accompagnera les curieux désireux d'en apprendre plus sur les familles de faucons. À l'ULB, le couple de faucons qui nichait l'an dernier au sommet de la tour du bâtiment A a quant à lui déménagé 850 mètres plus loin, sur le clocher d'une église.

Naissances (photo archives), anecdotes sur ces oiseaux les plus rapides du monde et observations scientifiques sont à découvrir en streaming 24h/24 sur le blog de l'événement. Le programme permet en outre, grâce à un travail complémentaire de baguage des fauconneaux, d'étudier la démographie et les déplacements des faucons en Belgique et au-delà. Exterminé de la plupart des régions d'Europe dans les années 1970, le pèlerin est revenu nicher en Belgique en 1994.