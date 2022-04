L’entreprise belge Lotus construit une troisième usine en Afrique du Sud

Le ministre-président flamand Jan Jambon s'est rendu vendredi à la bibliothèque de l'Université du Cap (photo), en Afrique du Sud, qui avait été ravagée par les flammes l'an dernier. L'incendie avait ému internationalement, la bibliothèque Jagger de l'Université recelant des trésors de l'histoire africaine et de précieuses archives. Certains documents et œuvres ont pu être sauvés, de nombreux autres sont définitivement perdus car tout n'avait pas été numérisé.

La visite du ministre-président flamand était l'occasion de remettre officiellement un don de 50.000 euros, auquel a participé la Flandre, pour la restauration de la bibliothèque et de ses collections. Ces fonds sont issus pour moitié d'une action baptisée "Move for Cape Town", à laquelle ont participé les universités belges (francophones et flamandes) ainsi que plusieurs grandes bibliothèques. Le gouvernement flamand a ajouté l'autre moitié. Cette enveloppe aidera notamment à restaurer du matériel audio et vidéo de la collection.