Marrakech : David Goffin en finale après avoir battu Federico Coria en 2 sets

Après deux matchs marathon (2h46 et 2h34) en huitième et quarts de finale face aux Espagnols Andujar et Carballes Baena, David Goffin était prêt à un nouveau long duel face au frère cadet de Guillermo Coria, finaliste à Roland-Garros en 2004 et ancien N.3 mondial, qu'il n'avait encore jamais rencontré. Ce ne fut pas le cas. Le premier jeu donna le ton. Goffin mit d'emblée la pression sur le service de l'Argentin qui dut batailler pour assurer sa mise en jeu (0-1).

Coria réussit ensuite le break (0-2), mais ne parvint pas à le confirmer face à un Goffin entreprenant. Le Liégeois était toutefois gêné à ce moment de la partie par le jeu long de son adversaire qui le repoussait loin de sa ligne. Mené 0-40, il écarta trois balles de 1-3 pour rester au contact (2-2). Le joueur de Rosario gagna encore son service (2-3) avant que Goffin ne trouve la solution. Variant le jeu long, croisé et amortie, le Belge prit confiance et aligna les quatre jeux suivants. Il s'adjugeait le premier set 6-3 après 38 minutes.