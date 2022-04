Ostende accueille la 7e édition du festival d'arts "The Crystal Ship"

C’est ce samedi qu’a débuté dans la cité balnéaire d’Ostende (Flandre occidentale) la 7e édition du festival d'arts "The Crystal Ship". La ville portuaire accueille cette année douze artistes de rue de renommée internationale. Les nouvelles œuvres peintes sur des façades s’insèrent ainsi dans un parcours comprenant plus des 60 œuvres monumentales et une centaine d’œuvres de format plus modeste.