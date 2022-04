Mondiaux de shorttrack : deux médailles de bronze pour Stijn Desmet

De son côté, Hanne Desmet (la sœur de Stijn Desmet), médaillée de bronze des JO d’hiver à Pékin sur le 1.500 mètres (photo), a été éliminée en demi-finales du 1.000 mètres après avoir écopé d'une pénalité pour un dépassement illicite.



Le relais belge du 5000 mètres - avec Stijn Desmet, Ward Pétré, Enzo Proost et Rino Vanhooren - n'était pas parvenu samedi à se qualifier pour la finale A. Le quatuor a terminé 3e et dernier de sa demi-finale en 7:04.197, derrière la Corée du Sud (7:03.722) et la Hongrie (7:04.133), qualifiées pour la finale A. Les Belges devaient donc défier la France en finale B.

Ce dimanche les Belges ont battu la France dans la finale B aux Mondiaux de shorttrack de Montréal. Seules ces deux nations étaient au départ sur la glace de la Maurice-Richard Arena. Le quatuor belge s'est imposé après la chute d'un patineur français à cinq tours de l'arrivée, sur les 45 prévus. Les Belges avaient pris les commandes grâce à un bon changement entre Desmet et Proost.