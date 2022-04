Sept villes et communes collaborent pour un meilleur soutien aux parents d’un "bébé étoile"

A l’initiative de l’association Kinderwens (qui soutient les parents qui souhaitent avoir un enfant), sept villes et communes de Flandre et des hôpitaux s’associent pour la première sous forme d’un réseau de soins qui accompagne les parents qui ont perdu un enfant avant ou à la naissance (Zorgnetwerk Sterrenkinderen). Ces enfants sont parfois appelés “bébés étoiles” ou “bébés anges". Les villes pionnières sont Bruges, Gand, Blankenberge, Renaix, Olen, Tamise et Zoutleeuw, mais à terme le projet devrait s’étendre à toutes les villes qui souhaitent participer à l’initiative qui veut apporter aux parents concernés une aide psychosociale et davantage d’informations.