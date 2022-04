Le conducteur du car français qui s’est renversé sur l’E19 positif à la drogue : 2 morts et 5 blessés graves

Un grave accident impliquant un autocar français faisant route entre Paris et Amsterdam s'est produit ce dimanche midi à hauteur de Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) sur l'autoroute E19 reliant Anvers à Breda, aux Pays-Bas. Deux passagers ont perdu la vie et il y a 18 blessés, dont cinq graves. Le car transportait 33 passagers, principalement des Français et quelques Espagnols. L’autoroute est complètement fermée en direction des Pays-Bas. Le plan communal d'urgence a été déclenché à Schoten. Le conducteur de l'autocar a subi, après l'accident, un test salivaire qui s'est révélé positif à la drogue, a indiqué le parquet d'Anvers. Il a été interpellé.