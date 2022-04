Un pétrolier venant de Russie bloqué pendant six heures à Anvers par Greenpeace

Samedi soir, six activistes, cadenas autour du cou, se sont enchaînés à la porte de l'écluse Zandvliet par laquelle le pétrolier Seychelles Pioneer - en route depuis le port russe de Primorsk, quitté le 31 mars - devait passer pour rejoindre le port d’Anvers, tandis que quatre autres ont escaladé le pont destiné aux voitures et aux piétons, déployant une grande bannière sur laquelle il était inscrit "Pétrole & gaz = guerre", a décrit le porte-parole de Greenpeace Belgique, Thomas Leroy.

Après plus de six heures de blocage de l'écluse par les militants, les autorités portuaires ont rouvert la porte de l'écluse. "Tout a été mis en place pour que le navire puisse sortir et passer par une autre écluse. En raison de la présence de la police, les activistes n'ont pas pu poursuivre le blocage", a expliqué Joeri Thijs, le porte-parole de l'organisation écologiste ce dimanche. "Aucune arrestation n'a été effectuée", a précisé Thomas Leroy.