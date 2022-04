Appel à se débarrasser plus rapidement du gaz russe dans l’UE : la signature belge bloquée par la Flandre

"Depuis l'invasion russe en Ukraine, le monde est confronté à une nouvelle réalité géopolitique. (...) [L'UE] doit faire preuve d'unité et de détermination et devenir indépendante des combustibles fossiles russes le plus rapidement possible, en accélérant la transition verte vers la neutralité climatique." C'est ainsi que s'ouvre l'appel de onze pays européens réunis sous le nom de Green Growth Group (GGG). Les Etats concernés sont l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, la Lettonie, les Pays-Bas, la Suède et la Slovénie.