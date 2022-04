De Croo s’envole vers l’Europe orientale dans le cadre d’une mission sur la guerre en Ukraine

La mission du Premier ministre commence par la Slovaquie et s'achève par la Moldavie, seul État non membre de l'Union européenne. La petite république située entre l'Ukraine et la Roumanie doit faire face avec ses maigres moyens à un afflux considérable de réfugiés. L'UE lui accorde une aide financière et a aussi déployé du personnel de Frontex, l'Agence européenne de gardes-frontières. Lors des entretiens avec les autorités moldaves, l'accent sera mis sur le partenariat européen.

Ce voyage en Europe orientale est le premier du Premier ministre belge dans la région depuis l'invasion russe. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Coopération ainsi que le secrétaire d'État à l'Asile se sont déjà rendus dans l'un ou l'autre de ces pays. Il se déroule dans un contexte de durcissement des sanctions européennes à l'égard de la Russie. L'UE a adopté la semaine passée un 5e paquet incluant notamment le charbon russe et des sanctions supplémentaires sont à l'étude. Le Parlement européen s'est clairement prononcé en faveur d'un embargo total sur les combustibles russes.

L'Ukraine réclame également qu'on lui fournisse des armes pour se défendre. Jeudi, le chef de la diplomatie européenne a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros l'aide de l'Union dans ce domaine, une initiative qui a déjà reçu le soutien du président du Conseil européen, Charles Michel.