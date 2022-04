Le compositeur belge Philippe Boesmans, "monument de la musique contemporaine", est décédé

Né à Tongres le 17 mai 1936, Philippe Boesmans avait étudié le piano au conservatoire royal de Liège, avant de s'orienter vers la composition. En tant qu'artiste en résidence pendant près de 30 ans, Philippe Boesmans a reçu de nombreuses commandes de la Monnaie.

Son premier opéra, "La Passion de Gilles", a été créé en 1983. Avaient suivi "Reigen" (1993), d'après une pièce d'Arthur Schnitzler, "Wintermärchen" (1999), d'après Shakespeare, et "Julie" (2004), d'après la pièce "Fröken Julie" d'August Strindberg. Par la suite, en coproduction entre la Monnaie et de grandes maisons d'opéra à Paris et à Aix-en-Provence, il avait créé "Yvonne, princesse de Bourgogne" (2009), "Au Monde" (2014) et plus récemment "Pinocchio" (2017), deux titres en collaboration avec Joël Pommerat.

Il y a quelques semaine, La Monnaie avait annoncé la création d'un nouvel opéra de Philippe Boesmans : "On purge bébé". La partition de cette comédie était en cours de finalisation. La première est toujours prévue en décembre de cette année, indique La Monnaie.

En plus de ses œuvres pour la scène, Philippe Boesmans était également très actif en tant que compositeur de musique de chambre et de pièces symphoniques. Le travail du compositeur avait été couronné de nombreux prix, dont le prix Honegger pour l'ensemble de son œuvre, en 2000.