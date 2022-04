Présidentielle française : le PS déplore "l’éternelle tragédie de la gauche", le Belang félicite Marine Le Pen

"La gauche doit maintenant s'unir pour faire barrage à Marine Le Pen et battre Emmanuel Macron aux législatives pour l'empêcher de mener sa politique antisociale et anticlimatique", a ajouté Paul Magnette dans son message.

De son côté, Georges-Louis Bouchez a qualifié le résultat de l'actuel président Macron de "très beau, un encouragement pour la France et l'Europe". "La campagne de second tour ne sera pas une formalité et la mobilisation sera essentielle", a souligné le président du MR sur Twitter. "Lassalle devant Hidalgo, c'est la faillite d'un PS déconnecté. Au même titre que les verts", a-t-il par ailleurs ajouté.

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, a pour sa part félicité Jean-Luc Mélenchon pour "sa belle troisième place", et la "gauche authentique" pour son bon résultat en général. "Alors que le PS et LR s'effondrent, ils montrent que davantage de personnes ont besoin d'une telle force politique." D’après Raoul Hedebouw, les résultats ouvrent une perspective pour la lutte sociale à venir, qui est plus que jamais nécessaire en France et en Europe. Selon lui, au second tour, les Français ont le choix entre "l'autoritarisme du marché et l'autoritarisme nationaliste".

Dans un tweet, le président du CD&V, Joachim Coens, souligne, lui, que le second tour des élections sera passionnant. "Quatre blocs égaux au premier tour : extrême gauche, extrême droite, nouveau centre et les absents". Le président des "Engagés" Maxime Prévot a félicité Emmanuel Macron tout en espérant que la "République de la nuance et de la responsabilité l'emporte sur l'extrême droite".

Le Vlaams Belang a, quant à lui, félicité Marine Le Pen dans un communiqué. "Les Français seront bientôt confrontés au choix ultime. Plus de la même chose : moins de pouvoir d'achat, des pertes d'emploi à l'étranger, plus de migration et plus d'UE avec Macron d'un côté ou plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, plus de souveraineté et plus de France avec Marine Le Pen de l'autre", indique le président Tom Van Grieken. Selon le Belang, la présidente Marine Le Pen signifierait non seulement une nouvelle et meilleure France, mais aussi une meilleure Europe.