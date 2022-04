De moins en moins de colombophiles en Flandre occidentale

L'étudiant Lowie Verdru de l'Arteveldehogeschool de Gand a demandé les chiffres des courses de pigeons pour sa thèse. Or au cours des cinq prochaines années, il y aura environ 20 % de colombophiles en moins. En 2017, il y avait encore environ 2800 membres, cette saison ils ne sont plus que 2200 membres. C'est principalement dû au fait que beaucoup de membres plus âgés abandonnent cette activité.

Mais il y a plus que cela. Dany Vandenberghe, président de l'association colombophile de Flandre occidentale : "Les mesures sanitaires suite à la pandémie ont bien sûr eu un impact sur les colombophiles. Les mesures concernant la grippe aviaire qui sont maintenant d'actualité découragent aussi. En outre, la commercialisation de la colombophilie est une autre raison. Il n'est plus bon marché d’élever des pigeons. Mais le facteur le plus important reste bien sûr l'âge élevé des colombophiles d'aujourd'hui."

Il est frappant de constater que le nombre de pigeons enregistrés reste le même. En effet, les colombophiles élèvent en moyenne plus de pigeons qu'auparavant.