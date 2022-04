Des patients cancéreux suivis à domicile grâce à un patch intelligent

Les patients atteints de cancer pourront bientôt être suivis à distance grâce à un patch intelligent. Ce système surveillera des valeurs telles que le rythme cardiaque et la température 24 heures sur 24 et partagera les données avec les médecins et le personnel soignant. De cette manière, le patient n'aura plus à rester à l'hôpital mais pourra tout de même faire l'objet d'une intervention rapide en cas de complications. Ce patch connecté pourrait augmenter à la fois l'espérance de vie et la qualité de vie du patient.