Kim Clijsters met un point final à son retour à la compétition

La Limbourgeoise, âgée de 38 ans, avait annoncé son retour sur le circuit en septembre 2019. Mais la pandémie de coronavirus et plusieurs blessures ont compliqué ses plans. Elle n'a ainsi disputé que cinq rencontres depuis lors.

"Je veux partager avec vous le fait d’avoir décidé d'arrêter de jouer des tournois officiels", indique-t-elle sur Instagram. "Je suis impatiente de voir quelles nouvelles aventures vont croiser mon chemin", ajoute Clijsters. "Merci à tous ceux qui m'ont soutenu au cours des deux dernières années."

Kim Clijsters avait surpris tout le monde en septembre 2019 en annonçant un second retour à la compétition de manière totalement inattendue. Selon ses propres mots, parce que la sensation d'être une joueuse professionnelle lui manquait. Elle a fait son retour officiel à Dubaï en février 2020, où elle s'est immédiatement inclinée face à l'Espagnole Garbiñe Muguruza. Plus tard dans l'année, elle s'essaiera également à Monterrey et à l'US Open, mais à chaque fois, elle sera éliminée lors du premier match. L'année dernière, elle avait disputé deux autres tournois : Chicago et Indian Wells, où elle a également perdu à chaque fois. Son dernier match remonte à octobre dernier, à Indian Wells, contre la Tchèque Katerina Siniakova.

L'ancienne numéro un mondiale a remporté un total de 41 titres WTA, dont quatre grands chelems (US Open 2005, 2009 et 2010, Australian Open 2011) et trois fois le Masters. Elle a été en tête du classement WTA pendant vingt semaines. En mai 2007 - Clijsters a un peu moins de 24 ans - elle fait ses adieux au tennis pour la première fois lors des Diamond Games d'Anvers. Elle a épousé le joueur de basket Brian Lynch et en février 2008, son premier enfant, une petite fille prénommée Jada est née. Clijsters a fait son premier retour en 2009 après deux ans et cela s'est avéré être un grand succès. Elle a remporté trois de ses quatre titres du grand chelem. Fin 2012, elle a de nouveau fait ses adieux au circuit.