Le légendaire Orient Express traversera à nouveau la Belgique ce mardi soir

L'Orient Express circule à nouveau sur les rails belges aujourd'hui. Le train historique de luxe qui faisait autrefois la navette entre Venise et Istanbul, arrive de Paris et cet après-midi, il se rendra à Amsterdam via Bruxelles et Anvers.

"Je vais certainement aller voir l'Orient Express. Probablement à la gare frontalière d'Essen (Anvers)", déclare Walter Smolders, un passionné de train de Kapellen, sur Radio 2 Antwerpen. "C'est un très bel ensemble de wagons. Environ dix-sept au total et qui datent des années 1930, période à laquelle Agatha Christie a écrit son roman policier mondialement connu, Meurtre dans l'Orient Express".

L'été dernier, le train a également traversé notre pays. Malgré les longs retards, de nombreux spectateurs se pressent dans les gares où passe l'Orient Express. Après-demain, on le reverra sur le chemin du retour de la Hollande à Paris en passant par la Belgique.