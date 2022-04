Un homme qui se baladait entièrement nu dans la rue arrêté à Grammont

Un homme a été arrêté dans le centre de Geraardsbergen parce qu'il se promenait nu, lundi après-midi. La police a été alertée par des témoins surpris par la scène, une patrouille a pu arrêter l'individu un peu plus tard. Il a été emmené pour être interrogé. Sur les réseaux sociaux, l'incident et les photos et vidéos qui l'accompagnent ont suscité de nombreuses réactions. L'homme a déclaré qu'il avait envie de se promener nu pendant un certain temps, rien n'indique qu'il ait des problèmes mentaux. Il a été condamné à une amende pour outrage public.

Frank Janssens, de la Fédération belge de naturisme, affirme qu’un homme qui se promène nu en rue ne peut être classé comme naturiste. "Il y a des règles et des accords", précise-t-il. "La règle de base est que vous respectez les personnes qui ne veulent pas être confrontées à votre nudité. Donc tu ne te promènes pas partout. En Belgique, il existe plusieurs endroits où l'on peut être nu et où d'autres personnes le savent. Vous pouvez vous rendre à la plage naturiste de Bredene, dans les saunas publics ou dans les activités où cela est clairement autorisé. Se promener nu dans d'autres endroits n'est pas du naturisme.

En Belgique, la nudité en tant que telle n’est pas interdite par la loi, c’est l’outrage public aux bonnes mœurs qui constitue une infraction. L’article 385 du code pénal stipule que "quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros".