Une dame âgée décédée dans l’incendie d’une ferme à Lokeren

Signalé vers 07h00, le feu avait déjà dévoré une bonne partie du bâtiment à l'arrivée des pompiers. L'un des occupants a pu s'extraire du brasier, tandis qu'un autre n'a pas survécu. La victime est une dame âgée. Le parquet a désigné un expert en incendie. Le labo et un médecin légiste sont descendus sur place. On ignore encore la cause de l'incendie.