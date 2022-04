Un violent incendie a ravagé l'ancienne fabrique de gélatine de Hasselt

Le feu s'est déclaré vers 17h20. "Au premier étage du bâtiment, mais la cause de l'incendie n'est pas encore connue", a expliqué Gretel Kerkhofs, de la zone de secours du sud-ouest du Limbourg. "C'est un bâtiment vide, mais nous ne savons pas ce qu'il y avait encore à l'intérieur." Les pompiers de Hasselt ont appelé leurs collègues de Sint-Truiden et Heusden-Zolder en renforts, et à 19h20, le feu était sous contrôle. Les pompiers ont cependant continué à éteindre le feu pendant quelques heures encore dans la soirée.

L’incendie était accompagné d'une épaisse fumée. Les habitants des quartiers Heilig-Hartwijk, Quartier Bleu et Kuringen avaient reçu pour recommandation de fermer portes et fenêtres ainsi que d'éteindre leur éventuel système de ventilation.

Ce bâtiment est la propriété de la ville de Hasselt, mais il était vide depuis des années. "Il y a une forte suspicion d'incendie criminel", déclare le bourgmestre Steven Vandeput (N-VA). "Parce qu'il n'y avait plus d'activités dans ce bâtiment. Nous n'avions pas encore trouvé de nouvel usage pour ce bâtiment, mais nous pensions à un centre communautaire ou à un usage culturel. Mais seuls les murs extérieurs restent encore debout. Je crains que tout doive être démoli. Heureusement, la haute cheminée est toujours debout".

L'artiste Koen Vanmechelen a travaillé dans cette ancienne usine de gélatine pendant des années, il y avait son atelier. "Ce bâtiment avait un certain charme parce que vous pouviez faire toutes sortes de choses en toute liberté. Il se trouvait également à la périphérie de la ville, ce qui était une bonne localisation selon moi. Oui, j'y ai travaillé avec beaucoup de plaisir. J'y repense avec beaucoup de nostalgie" a déclaré l’artiste.