189 locataires sociaux coincés par les autorités flamandes pour possession d’un logement à l'étranger

C'est dans le Limbourg que les enquêtes ont, de loin, été les plus nombreuses. Sur les 263 locataires sociaux ayant fait l'objet d'une enquête, la moitié (131) ont été pris en flagrant délit de fraude.

Autre fait marquant : au cours du mois de mars dernier, les enquêteurs ont découvert des habitations à l'étranger dans plus de 8 cas sur 10 ayant fait l'objet d'une enquête (85 sur 104 enquêtes). Ici encore, le Limbourg arrive devant les autres provinces. Les propriétés ont été le plus souvent découvertes en Italie (37 cas) et en Turquie (24 cas).