Contamination de chocolats Kinder dans l’usine d’Arlon : 29 cas de salmonellose confirmés en Belgique

Parallèlement, l'Afsca a ordonné vendredi dernier la fermeture de l'usine arlonaise et le rappel de tous les produits de la gamme Kinder qui y sont fabriqués. L'Agence "ne délivrera une nouvelle autorisation (de production, NDLR) que si Ferrero peut offrir les garanties nécessaires de conformité aux règles et exigences de sécurité alimentaire", indique-t-elle.



Selon l'entreprise italienne, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre sur le site d'Arlon et l'origine provient d'un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières. A l'époque, les matières et les produits finis avaient été bloqués et n'avaient pas été livrés, selon Ferrero. L'entreprise affirme avoir procédé au retrait du filtre et "considérablement augmenté" le niveau des contrôles sur les produits semi-finis et finis.

La salmonelle est un type de bactérie qui peut provoquer des symptômes tels que des diarrhées, de la fièvre et des crampes d'estomac chez l'être humain. C'est l'une des infections d'origine alimentaire les plus courantes.