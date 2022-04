"Le monde libre ne se rendra jamais", clame Alexander De Croo depuis la base militaire de Constanta

L'invasion russe de l'Ukraine constitue aux yeux du Premier ministre le deuxième tournant que vit l'Europe après la chute du Rideau de fer. Elle vise les valeurs fondamentales qui animent l'Union européenne et l'OTAN: la liberté, la démocratie, l'État de droit et les droits humains.

L'activation de la Force de réaction de l'OTAN est une première depuis sa création, a-t-il rappelé, et montre que l'Alliance "est plus unie et déterminée que jamais". "Poutine croyait qu'il pourrait prendre le contrôle de l'Ukraine et saper les fondements de l'OTAN. Combien il se trompait", a-t-il ajouté.