Un ado atteint de troubles de la santé mentale enfermé en cellule suite à un manque de place appropriée

Sur le réseau social, Christian Denoyelle raconte comment un jeune de 16 ans, doté de l'intelligence émotionnelle d'un enfant, s'est retrouvé enfermé dans une cellule de police lundi soir.

"On peut à juste titre qualifier ces conditions de médiévales", dénonce Luk Versteylen, porte-parole des tribunaux de la jeunesse d'Anvers, sur les ondes de Radio 2 (VRT). "De plus, nous savons qu'il y a régulièrement des places disponibles. Mais en raison d'une clé de distribution interne à l'Agence flamande ‘Grandir’ (Vlaams Agentschap Opgroeien, qui regroupe plusieurs départements d'aide à la jeunesse), elles ne sont pas diffusées, ce qui rend les choses encore plus douloureuses."

L’adolescent incarcéré n’a commis aucun délit, mais suite à une situation familiale difficile, le juge a décidé qu'il devait être accueilli dans une institution communautaire sous haute surveillance, pour un meilleur encadrement. Le lieu d’accueil n’ayant pas de place disponible pour un jeune n'ayant pas commis de délit, le garçon s’est vu enfermé en cellule.