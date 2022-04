Alexander De Croo : "Si l’OTAN nous demande de faire plus nous y  répondrons favorablement"

Pour faire comprendre à la Russie que l'OTAN n'acceptera aucune incursion sur le territoire de ses États membres, l'Organisation du traité de l’Atlantique Nord a déjà envoyé de nombreuses troupes dans la région ces dernières semaines à titre de dissuasion dans le cadre de la force de réaction rapide.

Le Premier ministre De Croo part du principe que les soldats belges qui se trouvent actuellement sur place pourront revenir dans le courant de l'été et qu'un système de rotation sera alors mis en place. Il est prévu que l'armée belge reste active en Roumanie dans les années à venir dans le cadre d'un nouveau groupe de combat de l'OTAN, bien que la décision à ce sujet n'ait pas encore été officiellement prise.

Le Premier ministre n'est pas encore très précis à ce sujet, "mais que ce soit clair : si l'OTAN demande à notre pays de continuer à faire preuve de solidarité et de faire plus que ce que nous faisons actuellement, il me semble évident que nous répondrons favorablement", a-t-il déclaré. "Parce que notre frontière de sécurité est là et que nous devons la protéger avec 30 pays."