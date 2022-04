Jessy victime de "spoofing" téléphonique a perdu 15.000 euros

Une arnaque téléphonique fait de plus en plus de victimes en Flandre. L’émission "De inspecteur" sur Radio 2 a reçu ces dernières semaines de plus en plus de plaintes de victimes de "spoofing". Les escrocs vous appellent sur votre téléphone portable en se faisant passer pour votre banque, pour ce faire ils utilisent le numéro authentique de la banque et demandent d'effectuer des transactions. Une de ces victimes, Jessy a ainsi perdu 15 000 euros après avoir commandé une machine à café sur internet.