Lukas Dhont en compétition à Cannes: "Un incroyable rêve fou devenu réalité"

"La première de 'Close' en compétition officielle du Festival de Cannes est un incroyable rêve fou devenu réalité. Quelque chose dont le jeune Lukas, qui avait reçu une petite caméra vidéo pour ses 12 ans, n'aurait jamais osé rêver", souligne le jeune cinéaste. "Je suis tellement fier de toute l'équipe et du casting qui nous ont aidés à faire ce film. Le cœur chaud et vulnérable, j'ai hâte de partager ce film avec le monde lors de l'un des festivals les plus importants au monde."

"Être sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes avec votre deuxième film est un scénario de rêve irréel. Lukas Dhont est sans aucun doute un talent exceptionnel", a pour sa part déclaré Koen Van Bockstal, directeur du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF), qui a soutenu financièrement le projet. "C'est une excellente nouvelle pour le cinéma flamand. 'Girl' avait attiré plus de 300.000 spectateurs dans les salles belges et plus de 33 territoires en ont acheté les droits. Nous croisons les doigts pour que 'Close' rencontre le même succès, tant sur le plan artistique qu'en termes d'audience", ajoute-t-il.

Avec "Close", Lukas Dhont signe un film sur l'amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare.

Les rôles principaux sont endossés par les nouveaux venus Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker.