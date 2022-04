Salah Abdeslam dit être rentré dans un café et avoir "renoncé par humanité" à se faire exploser

"Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit +Non, je vais pas le faire+", a déclaré le seul membre encore en vie des commandos lors de son dernier interrogatoire devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Le Français de 32 ans avait exercé son droit au silence lors de son précédent interrogatoire le 30 mars. "C'est parce que je ne me suis pas senti écouté", a lancé Salah Abdeslam, polo rayé bleu et blanc et gilet sombre sur le dos.

"Je fais marche arrière, je vais m'expliquer parce que c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le faire", a ajouté le principal accusé.

Dans la salle, son annonce a été accueillie par des soupirs de soulagement.

"Tous les gens ici présents ont besoin de mes réponses. Je ne promets rien, je vais faire de mon mieux", a déclaré Salah Abdeslam.