Une montre volée à un juif néerlandais par un nazi restituée aux héritiers grâce au petit-fils d'un paysan flamand

Le père de Pieter Janssens de Rotselaar (Brabant flamand) est décédé il y a deux ans. "Quelque temps plus tard, nous avons également vidé et vendu sa maison. Par hasard, en nettoyant, nous avons trouvé une vieille montre de poche. Nous savions que mon grand-père Gustave l'avait trouvée un jour, mais nous ne savions plus où elle était passé", a déclaré Pieter sur Radio 2 Vlaams-Brabant.

Le grand-père Gustave vivait à l'époque à Molenstede près de Diest et avait trouvé la montre un jour dans un champ de maïs près de sa maison. Des soldats allemands étaient stationnés à proximité pendant la guerre. L'un d'entre eux avait volé la montre - vraisemblablement lors d'une déportation - à un Juif néerlandais, Louis Overstrijd, qui est mort plus tard dans le camp de concentration d'Auschwitz.

"Les soldats se rendaient régulièrement sur ce terrain pour soulager un besoin naturel et c’est probablement comme cela qu'un soldat a perdu la montre. Par la suite, mon grand-père l'a toujours conservée et cachée dans une pendule."

L'historien néerlandais Rob Snijders a pu reconstituer l'histoire de la vie du propriétaire de la montre Louis Overstrijd et retrouver ses petits-enfants. Louis avait reçu la montre en cadeau de son frère Alfred pour son dix-huitième anniversaire. Leurs deux noms sont d'ailleurs gravés sur le couvercle de la montre. Celle-ci avait été fabriquée en 1910 à Neuchâtel, en Suisse et a maintenant 112 ans.

Le week-end dernier, grâce à son travail d’enquête, Pieter a pu rendre la montre de poche aux héritiers de Louis Overstrijd aux Pays-Bas. "Ces gens étaient très heureux et émus. Ils possèdent très peu de choses de leur grand-père. Parce qu'il a été déporté et assassiné à Auschwitz à un très jeune âge. Et soudain, une montre disparue il y a plus de 80 ans et qui fonctionne toujours arrive chez eux. Pour eux, c'était quelque chose de très spécial", a ajouté Pieter Janssens.