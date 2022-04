Bpost veut déployer au niveau national le projet de retour des colis via le facteur

Depuis le 14 février, tous les habitants des communes de Mol, Geel, Louvain, Wevelgem, d'une partie de Bruxelles et de certaines communes wallonnes peuvent envoyer leurs colis via leur propre facteur.

Le système est simple mais remettre un paquet n'est possible que si le facteur doit déjà être chez le client pour un colis. Et il n'est pas possible non plus de déposer un colis en boîte aux lettres. Il existe quelques conditions strictes. Par exemple, le colis doit être suffisamment affranchi et doit être remis au facteur prêt à être envoyé.

Bpost tient toutefois à souligner qu'il ne s'agit pas d'accoster le facteur qui passe dans la rue ou de contacter Bpost pour lui demander d'aller chercher un colis chez vous. Par contre vous pouvez remettre votre colis au facteur lorsqu'il sonne pour livrer lui-même un colis.

"En général, nous n'avons pas rencontré beaucoup de problèmes avec l'envoi de ces colis. Tous les habitants des communes participantes ont reçu un dépliant contenant des instructions claires sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas", explique la porte-parole Veerle Van Mierlo.

"Tout se déroule comme prévu et les gens sont enthousiastes", ajoute Veerle Van Mierlo. Le projet pilote, qui devait initialement durer jusqu'au 15 avril, a donc été prolongé. Cette prolongation devrait permettre une analyse plus approfondie des raisons pour lesquelles les colis sont remis via le facteur. "L'intention est ensuite de déployer le projet au niveau national cette année. Cela se fera au plus tôt à partir du troisième trimestre", conclut la porte-parole de bpost.