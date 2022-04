Insolite : quand un pompier aide une cane et ses canetons à traverser la chaussée Aartselaar

Jeudi après-midi, les pompiers de la zone Rivierenland ont été appelés à l'intersection de la Boomsesteenweg et de la Pierstraat à Aartselaar. Un camion avait perdu de l'huile à cet endroit et la chaussée devait être nettoyée.

"Alors que nous avions déjà effectué quelques travaux préparatoires, mais que nous devions encore attendre le camion de remorquage, nous avons soudain vu arriver une cane avec des canetons", raconte le sergent Peter Poelmans. "Ils marchaient vers la chaussée en direction de Bruxelles et j'ai pensé, nous ne pouvons pas laisser faire cela.... ". En effet la circulation avait repris sur la chaussée. "Il y avait eu un embouteillage à cause de l'incident et les automobilistes voulaient tous passer rapidement."

Peter a donc décidé d'arrêter la circulation sur ce grand axe pendant un moment afin que la canne et sa progéniture puissent atteindre l'autre côté de la route en toute sécurité. "Là, ils pouvaient retourner dans les buissons et un peu plus loin, il y a aussi une réserve naturelle" a ajouté le pompier.