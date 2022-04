L’entreprise Jan De Nul chargée de la construction de l'infrastructure F-35

La Belgique a commandé en octobre 2018, pour un montant d'environ 3,6 milliards d'euros, 34 exemplaires de ce chasseur furtif de cinquième génération. Ce montant ne tient pas compte des travaux d'infrastructures nécessaires et dont le coût total était jusqu'ici estimé à 300 - et non 600 - millions d'euros.

Le Conseil des ministres a attribué ce contrat le 1er avril, mais les soumissionnaires des offres non-retenues (deux autres consortiums étaient en lice, selon des sources informées) disposaient de 14 jours pour introduire un recours au Conseil d'État. Ce qu'aucun d'entre eux n'a fait.

Selon la Défense, une nouvelle infrastructure est nécessaire pour accueillir et maintenir le nouveau système d'armes qu'est le F-35, afin de remplacer l'actuelle, datant des années 1950 et 1960 et donc inadaptée aux exigences d'un chasseur moderne.

Chaque complexe F-35A est réalisé selon la formule "Design, Build & Maintain" (DBM), a précisé la DG-MR. Le consortium Jan De Nul-Arcadis-Burns&McDonnell sera ainsi non seulement responsable de la conception et de la réalisation, mais également de l'entretien de l'infrastructure pendant une période de dix ans après la livraison provisoire.

La Défense a choisi de construire un complexe F-35 centralisé presque identique sur chaque base. Ce complexe sera composé de quatre grandes parties (administrative, logistique, sécurisée, dédiée aux opérations, et la "ligne de vol" équipée de seize abris, dont quatre réservés aux avions prêts pour un décollage d'alerte).