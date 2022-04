Le migrant qui a gagné 250.000 euros au grattage veut acheter une maison, une voiture et se marier

"Je suis arrivé en Belgique il y a deux mois", nous dit le jeune homme. "D'Algérie, je suis venu ici en passant par l'Espagne et la France. En Algérie, j'étais au chômage et je n'ai pas fait d'études. Je sais lire et écrire, mais pas très bien. C'est pourquoi j'ai voulu venir en Europe."

Dans les médias, S. est décrit comme un "migrant de transit", mais en réalité ce n’est pas exact, il veut rester en Belgique maintenant, dit-il. "Je veux travailler. A Bruxelles. N'importe quel travail : ouvrir un magasin, où je peux vendre des trucs, par exemple. La Belgique est un bon pays."

Et avec l'argent du billet à gratter ? "Si j'en ai l'occasion, je veux acheter un appartement ici, parce que je n'ai pas de maison maintenant. Si Dieu le veut, j'achèterai une maison, une voiture et je me marierai", dit-il.