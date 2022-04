Le tunnel Kennedy à Anvers fermé tout le week-end en direction des Pays-Bas

L'AWV met en garde contre les embarras de circulation qu'engendreront ces travaux et demande avec insistance aux automobilistes d'éviter la zone. Le tunnel reste accessible au trafic en direction de Gand.

Depuis les Flandre orientale et occidentale, il est conseillé de privilégier la E34 et le R2 où le tunnel Liefkenshoek pourra être emprunté gratuitement. Pour celles et ceux qui se rendent vers l'est du pays, il est préférable de s'y rendre via Bruxelles.