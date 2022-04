Les navires russes interdits dans les ports belges à partir de ce dimanche

Les règles européennes en matière de sanctions prévoient un certain nombre d'exceptions afin que les navires visés puissent toujours accéder à un port. Pour cela, le MIK doit donner son accord sur demande et sur la base des informations des ports.

"Les ports sont ensuite responsables du suivi", précise le cabinet. "L'autorisation donnée est spécifique à ce navire, à ce port, avec cette cargaison à ce moment-là. L'autorisation doit être renouvelée pour chaque navire arrivant au port. Ce n'est pas parce qu'ils sont autorisés à entrer ailleurs en Europe qu'ils sont également autorisés à entrer en Belgique. Et ils ne sont autorisés à décharger que des marchandises pour lesquelles une autorisation a été donnée."

Il existe en effet de nombreuses exceptions, telles que l'achat, l'importation ou le transport dans l'UE de gaz naturel et de pétrole, et de tous les produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. En outre, l'accès peut être accordé à des fins humanitaires. Le transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement de la capacité nucléaire civile est également possible, ainsi que l'achat, l'importation ou le transport vers l'UE de charbon et d'autres combustibles fossiles solides jusqu'au 10 août.

Selon De Tijd, la Belgique n'aurait refusé l'accès qu'à un seul navire russe. Le Malyi-B, anciennement Lady D, ne serait pas autorisé à entrer dans le port d'Anvers. Le navire navigue sous pavillon russe et transporterait des voitures de luxe et des tracteurs. Pour l'instant, une douzaine de navires russes en route vers la Belgique sont sur le radar.

Les navires sanctionnés nécessitant une assistance ou souhaitant faire escale dans un port belge pour des raisons de sécurité maritime ou pour sauver des vies humaines en mer peuvent également le faire sans entrave, sous la compétence du Centre de Sauvetage et de Coordination Maritime (MRCC).