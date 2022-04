Des contrôleurs de De Lijn ont-ils été trop loin ? La police enquête sur un incident dans un bus

La jeune fille en question soutient qu'elle avait un billet valide. "Hier, j'ai pris le bus avec mes sœurs à Gand pour descendre à la gare", raconte-t-elle. "À l'arrêt Stelplaats, quatre inspecteurs sont montés. L'un d'eux s'est approché de moi et de ma sœur. Il nous a demandé notre ticket et nous avons tous deux montré notre billet SMS. Il a dit que c'était trop tard. Ma sœur lui a donné sa carte d'identité, moi j'ai refusé."

Selon la jeune fille, à ce moment-là, le contrôleur a commencé à élever la voix et ses collègues sont venus se placer autour d'elle. "Je me sentais très mal à l'aise et je n'avais plus d'espace pour respirer. Les portes étaient ouvertes et ils pensaient sans doute que j'allais m'enfuir." Elle dit qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, ajoutant qu'elle voulait juste de l'espace pour respirer.