Le délinquant de la route qui avait terrorisé un couple à Dixmude arrêté

La police a retrouvé la voiture endommagée du délinquant de la route et a pu arrêter le jeune homme. Il n'a son permis de conduire que depuis un an et demi mais est déjà bien connu de la police. Plus tôt dans la nuit, il avait également roulé à 180 km/h sur l'autoroute et dépassé un camion sur la bande d'arrêt d'urgence. Cela a été révélé lors de l'analyse des images de la dashcam. Il a été arrêté pour tentative d'homicide et menaces et placé en détention.