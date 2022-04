Le PS bruxellois votera contre le texte imposant l’abattage avec étourdissement préalable

Une décision "incompréhensible" a déjà réagi la N-VA qui a elle-même déposé au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un projet d'ordonnance visant à interdire l'abattage sans anesthésie. "L'attitude du PS Bruxellois visant à empêcher l'obligation d'abattage avec étourdissement est incompréhensible. Ce faisant, les socialistes bruxellois optent résolument pour la souffrance animale", souligne le parti nationaliste dans une réaction envoyée à l'agence Belga.

"Espérons que les autres partis bruxellois soutiendront l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, comme ils le font déjà dans les régions wallonne et flamande, afin que le bien-être animal soit enfin pris au sérieux à Bruxelles également", ajoute la N-VA.

"Entre la position wallonne et la position bruxelloise au PS?, c'est deux salles, deux ambiances. Le bien-être animal passe après le ramassage des voix communautaristes", souligne pour sa part, sur Twitter, la députée MR Aurélie Czekalski. "Mais tout n'est pas perdu pour les animaux à #Bruxelles, #BruGov interdit les delphinariums?", ironise-t-elle encore.

Du côté du CD&V, enfin, on s'étonne aussi de la position socialiste. "Je suis très surprise que le PS décide d'enterrer une proposition de trois partenaires de la majorité, avant même le début du débat parlementaire. C'est vraiment une drôle de manière de faire de la politique", indique la députée bruxelloise et ex-Secrétaire d'Etat au Bien-être animal Bianca Debaets.

"On sait depuis longtemps qu'il existe des méthodes alternatives, acceptées d'ailleurs par de nombreux croyants. Et, voici quelques mois, la Cour de Justice européenne a décrété que cette interdiction de l'abattage rituel n'était pas contraire à la liberté de culte. Par respect pour le bien-être animal, il est désormais temps que nous évoluions une fois pour toutes dans ce dossier, au lieu de s'accrocher à des pratiques ancestrales et trop douloureuses", conclut-elle.