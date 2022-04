Les hôtels anversois occupés à 90% durant ce week-end de Pâques

Après deux mauvaises années suite à la pandémie de Covid-19, le secteur hôtelier se porte à nouveau mieux. Durant le premier et le dernier week-end des vacances de Pâques, le taux d'occupation était supérieur à 90%. "En Allemagne, ils ont un long week-end de quatre jours avec le vendredi saint et le lundi de Pâques. Et les Allemands viennent à Anvers, entre autres, pour le week-end", explique Peter Nuiten.

Pendant toute la durée des vacances de Pâques, le taux d'occupation était de 60 %. Mais il n'y a pas encore de véritable reprise. "La période entre les vacances de Noël et la mi-mars a encore été difficile. Notre clientèle est composée non seulement de touristes, mais aussi de personnes en voyage d'affaires. Durant le confinement, les entreprises n'autorisaient pas les voyages d'affaires", explique Peter Nuiten.

"Nous constatons cependant que les grandes entreprises abandonnent de plus en plus leurs restrictions de déplacement. Les mois de mai et juin semblent donc prometteurs pour l'instant", ajoute M. Nuiten. "Si aucune nouvelle folie ne se produit dans le monde, nous retrouverons notre vitesse de croisière en septembre."